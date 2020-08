Am 26. August erscheint mit "Rising Phoenix" eine neue Dokumentation über die Paralympischen Spiele. Auch Prinz Harry wird zu sehen sein.

Der Streaming-Riese Netflix hat angekündigt, dass am 26. August mit "Rising Phoenix" (dt. "Phönix aus der Asche") eine Dokumentation über die Paralympischen Spiele erscheinen soll. Neben der Geschichte der Paralympics stehen auch Sportler aus unterschiedlichen Ländern im Fokus der Doku. In einem ersten Trailer ist zu sehen, dass zudem Prinz Harry (35) zu Wort kommen wird. Es gebe nichts, was einen wie der Sport aus einer düsteren Lage zurückbringen könne, erklärt er in dem rund zweiminütigen Clip.

Der Royal sei stolz darauf, "einer der Menschen zu sein, die zu diesem Film etwas beigetragen haben", zitiert das US-Magazin "People" aus einem Statement eines Sprechers von Prinz Harry. "Rising Phoenix" sei "eine einzigartige und machtvolle Dokumentation, die hofft, die Weise zu ändern, wie Menschen eine Behinderung wahrnehmen".

Prinz Harry unterstützt seit Jahren die Invictus Games

Harry setzt sich seit einigen Jahren für Projekte für kriegsversehrte Soldaten ein. Der Royal hat unter anderem die erstmals 2014 ausgetragenen Invictus Games mit ins Leben gerufen. Die paralympische Sportveranstaltung hätte eigentlich im Mai 2020 zum fünften Mal stattfinden sollen, wegen der Corona-Krise musste das Event jedoch abgesagt werden. Kürzlich wurde bekannt, dass die Invictus Games nun stattdessen vom 29. Mai bis zum 05. Juni 2021 im niederländischen Den Haag ausgetragen werden sollen. 2023 sollen die Spiele dann erstmals nach Deutschland kommen und in Düsseldorf stattfinden.