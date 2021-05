Ab 21. Mai können Apple-Nutzer "The Me You Can't See" streamen. Für die neue Doku-Serie sind Prinz Harry und Oprah Winfrey verantwortlich.

Als Co-Schöpfer und Produzenten veröffentlichen Prinz Harry (36) und US-Talk-Ikone Oprah Winfrey (67) am 21. Mai bei Apple TV+ ihre mehrteilige Doku-Serie "The Me You Can't See". Das hat der Streamingdienst nun angekündigt. Winfrey hatte erst vor Kurzem verraten, dass das Projekt noch im Mai erscheinen soll. Im März hatte sich Harry zusammen mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (39), noch einem Enthüllungsinterview mit der Talkshow-Legende gestellt, das für Aufsehen gesorgt hatte.

In der Serie werden Winfrey und Prinz Harry das Thema psychische Gesundheit behandeln. Laut der Ankündigung werden beide durch "ehrliche Diskussionen" über das Thema führen sowie über eigene Probleme sprechen. Die beiden begrüßen demnach eine breite Auswahl an Gästen - darunter auch Stars wie Hollywood-Größe Glenn Close (74) oder Pop-Ikone Lady Gaga (35).

In Verletzlichkeit steckt Kraft

In dem Format stehe demnach im Vordergrund, ein "höchst missverstandenes Thema" von seinem Stigma zu befreien und Zuschauern Hoffnung zu geben. Man habe mit 14 bekannten Experten und Organisationen auf der ganzen Welt gearbeitet, um unter anderem unterschiedliche Behandlungsmethoden vorzustellen.

"Wir sind in unterschiedliche Leben geboren, wurden in unterschiedlichen Umgebungen aufgezogen und sind als Resultat unterschiedlichen Erfahrungen ausgesetzt", erklärt Prinz Harry in einem Statement. "Aber unsere gemeinsame Erfahrung ist, dass wir alle menschlich sind." Die Mehrheit trage "unbewältigte Traumata, Verlust oder Trauer" mit sich herum. Das vergangene Jahr in der Corona-Pandemie habe aber gezeigt, dass alle zusammen die gleichen Probleme bewältigen müssen - "und meine Hoffnung ist, dass diese Serie zeigen wird, dass in Verletzlichkeit Kraft steckt, eine Verbindung in Empathie und Stärke in Ehrlichkeit."