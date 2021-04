Selbstisolation in Frogmore Cottage

Vor seinem Umzug lebte Prinz Harry mit Herzogin Meghan in Frogmore Cottage. Dort verbringt er nun auch die Corona-Selbstisolation.

Prinz Harry (36) wird am 17. April an der Beerdigung von Prinz Philip (1921-2021) teilnehmen, wie der Palast kürzlich bestätigt hat. Nachdem Harry bereits aus den USA anreiste, soll der 36-Jährige sich nun zunächst aufgrund der Corona-Pandemie in Frogmore Cottage selbstisolieren, wie britische Medien, darunter die "Daily Mail", übereinstimmend berichten.

Er kann die Isolation nach fünf Tagen verlassen

Das Gebäude auf dem Gelände von Schloss Windsor hatten Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) bewohnt, bevor sie 2020 zusammen mit ihrem Söhnchen Archie (1) in die USA umzogen. Wenn Prinz Harry nach fünf Tagen einen negativen Corona-Test vorlegen kann, kann er die Selbstisolation verlassen. Selbst wenn der Royal erst später aus den USA eingetroffen wäre, hätte er an der für Samstag geplanten Beerdigung teilnehmen können. Britischen Bürgern ist es erlaubt, aus unterschiedlichen, triftigen Gründen auch vorzeitig die Isolation zu verlassen. Dazu zählen unter anderem Beerdigungen eines Familienmitglieds.

Herzogin Meghan wird unterdessen nicht zugegen sein, denn Prinz Harry soll ohne seine Ehefrau in seine Heimat zurückgekehrt sein. Ärzte hatten der 39-Jährigen, die derzeit das zweite Kind des Paares erwartet, von einer Reise abgeraten. Einige Zeit nach dem Umzug der beiden hatten Prinzessin Eugenie (31) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (34), die seit 2018 verheiratet und seit Anfang Februar Eltern des kleinen August sind, Frogmore Cottage bezogen. Ob sie sich ebenfalls derzeit dort aufhalten, ist nicht bekannt.