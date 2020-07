Prinz Harry scheint seine Nichte und seine beiden Neffen sehr zu lieben. Er machte ihnen zu ihren Geburtstagen jeweils üppige Geschenke.

Prinz Harry (35) scheint einen Narren an seiner Nichte und seinen Neffen gefressen zu haben. Wie die britische Zeitung "Mirror" aus dem kommenden Megxit-Enthüllungsbuch "Finding Freedom" berichtet, soll er den Kindern seines Bruders Prinz William (38) und seiner Schwägerin Herzogin Kate (38) üppige Geschenke zu deren Geburtstagen gemacht haben. So habe zum Beispiel Prinz George (7) ein elektrisches Spielzeug-SUV-Auto für rund 1.600 Euro geschenkt bekommen.

Das Präsent gab es demnach zu dessen vierten Geburtstag im Jahr 2017, also noch vor seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (38). Damals wohnte er nur einen Steinwurf von seinem Bruder entfernt in einem Appartement im Kensington Palast. Im selben Jahr habe er Prinzessin Charlotte (5) angeblich ein Dreirad gekauft. Darüber hinaus berichtet die Boulevard-Zeitung "The Sun", dass Prinz Louis (2) von Harry eine Erstausgabe des Kinderbuch-Klassikers "Winnie the Pooh" im Wert von knapp 9.000 Euro erhalten habe.

Angeblich wollte Harry sogar eine Kinderbuch-Bibliothek mit Erstausgaben für die Kinder von William und Kate errichten lassen, da er selbst eine große Liebe zu Gute-Nacht-Geschichten entwickelt habe. Diese würden ihn bis heute an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) erinnern.