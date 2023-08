© ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

Prinz Harry beim Poloturnier in Singapur.

Poloturnier für den guten Zweck in Singapur

Prinz Harry hoch zu Ross Poloturnier für den guten Zweck in Singapur

Prinz Harry hoch zu Ross hat sein Pferd für ein Poloturnier in Singapur gesattelt. Dort versucht er möglichst viele Spenden einzusammeln.

Prinz Harry (38) hat in Singapur für den guten Zweck das Pferd gesattelt. Der Sohn von König Charles III. (74) nahm am Samstagmittag beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup teil, ein Wohltätigkeitsturnier für die von Harry ins Leben gerufene gleichnamige Organisation Sentebale. Diese gründete der Royal im Jahr 2006 gemeinsam mit dem Prinz Seeio von Lesotho (57) um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die von Armut, Ungleichheit und HIV im südlichen Afrika betroffen sind.

Das erste Poloturnier fand bereits im Jahr 2010 in Barbados statt und brachte bis heute rund 14 Millionen US-Dollar (rund 15 Mio. Euro) für die Wohltätigkeitsorganisation ein. "Der jährliche Polo-Cup ist entscheidend für die wesentliche Arbeit Sentebales, um sicherzustellen, dass Kinder und junge Menschen gesund sowie widerstandsfähig sind und gedeihen können", wird Prinz Harry auf der Homepage der Organisation zitiert. Die 2023 gesammelten, finanziellen Mittel sollen in ein "Clubs and Camps"-Programm fließen, mit dem Sentebale junge Menschen unterstützt.

"Er spielt sehr gut, er reitet sehr gut"

Mit seinem Team trat Harry gegen seinen langjährigen Freund Nacho Figueras (46) und dessen Mannschaft an. "Er ist sehr wettbewerbsfähig", sagte Figueras laut "People"-Magazin. "Er spielt sehr gut, er reitet sehr gut - es ist eine Ehre, sein Teamkollege zu sein."