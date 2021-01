Ein einem "Brief an 2021" ehren Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Mütter Diana und Doria und blicken optimistisch ins neue Jahr.

Im Oktober dieses Jahres haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39, "Suits") ihre gemeinsame Homepage Archewell.com ins Leben gerufen. Zum Jahreswechsel veröffentlichten sie dort einen neuen Beitrag unter dem Titel "Ein Brief an 2021", in dem sie mit aufmunternden Worten das kommende Jahr begrüßen und auf die schwierige Zeit des vergangenen Jahres zurückblicken.

"Ich bin der Sohn meiner Mutter. Und ich bin die Mutter unseres Sohnes. Zusammen bringen wir Ihnen Archewell", beginnen die beiden ihre Nachricht. Im Hintergrund sind zwei Bilder aus der Kindheit von Harry und Meghan zu sehen - er sitzt auf den Schultern seiner Mutter Diana (1961-1997), sie strahlt an der Seite ihrer knienden Mutter Doria Ragland (64). "Wir glauben an das Beste der Menschheit, weil wir das Beste der Menschheit gesehen haben. Wir haben Leidenschaft und Güte von unseren Müttern und Fremden gleichermaßen erfahren. In einer Zeit der Angst, Probleme und Schmerzen kann es leicht passieren, dies aus den Augen zu verlieren."

Wichtiger denn je seien diese Werte daher für das neue Jahr, schreiben sie weiter in ihrem Brief: "Zusammen können wir uns für Mut, Heilung und Verbundenheit einsetzen. Zusammen können wir uns dazu entscheiden, Mitgefühl in die Tat umzusetzen. Wir laden Sie dazu ein, sich uns anzuschließen, während wir daran arbeiten, eine bessere Welt aufzubauen - einen Akt des Mitgefühls nach dem anderen."