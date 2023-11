Kommen Harry und Meghan zum Weihnachtsfest nach Großbritannien? Glaubt man der Gerüchteküche, legen die Royals nicht viel Wert darauf.

Bringt auch das Weihnachtsfest keinen Frieden in die Königsfamilie? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) würden angeblich eine Einladung nach Sandringham annehmen, um mit den Royals dort Weihnachten zu feiern. Allerdings soll es einem Medienbericht zufolge unwahrscheinlich sein, dass sie mit offenen Armen empfangen werden.

"Bizarres" Friedensangebot aus den USA?

Gerüchten zufolge sind der Herzog und die Herzogin von Sussex daran interessiert, auf die Königsfamilie zuzugehen und würden ein Angebot, an den Feiertagen Harrys Vater König Charles (75) zu treffen, wohl "nicht ablehnen", wie die "Sunday Times" berichtete.

Die "Daily Mail" schreibt nun allerdings unter Berufung auf Insider, diese Annäherungsversuche der Sussexes seien "bizarr". Prinz Harry und Herzogin Meghan waren 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. In Harrys Memoiren "Reserve", in TV-Interviews und in einer Netflix-Doku hatte das Paar anschließend teils heftig gegen das Königshaus ausgeteilt.

Die "Daily Mail" zitiert die anonyme Quelle: "Es ist so bizarr, nachdem sie sich so schlecht benommen haben, von der Familie eine Entschuldigung und ein Schuldeingeständnis verlangt haben - ohne Erfolg, möchte ich hinzufügen - und nun schlagen sie vor, dass sie einfach wieder reintanzen und alles vergessen sein lassen, wenn nur jemand nett genug wäre, sie einzuladen."

Kommen Prinz Harry und Herzogin Meghan erst nach Weihnachten nach Großbritannien?

Der Insider wies dem Bericht zufolge darauf hin, dass das Paar Einladungen sowohl von Queen Elizabeth II. (1926-2022) als auch von König Charles III. erhalten hatte, sich der Familie im Sommer auf Schloss Balmoral anzuschließen, sich jedoch seit 2018 nicht dort hatte sehen lassen. Die Quelle fügte hinzu: "Da stellt sich die Frage: Warum jetzt? Hat das etwas damit zu tun, dass einige ihrer kommerziellen Deals, wie zum Beispiel mit Spotify, ins Stocken geraten sind und sie in den USA in Shows wie 'South Park' und 'Family Guy' lächerlich gemacht wurden?"

Eine Weihnachtseinladung für Harry und Meghan könnte laut der "Daily Mail" auch bei anderen hochrangigen Mitgliedern des Königshauses nicht gut ankommen. Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (41), soll Gerüchten zufolge zerrüttet sein. Möglich wäre es einer Quelle der "Daily Mail" zufolge, dass König Charles seinen jüngeren Sohn Harry nach dem Weihnachtsfest empfängt.