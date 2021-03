Prinz Harry und Herzogin Meghan kritisieren das britische Königshaus deutlich. Für Queen Elizabeth II. haben sie aber nur warme Worte übrig.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) erzählen im CBS-Interview mit Oprah Winfrey (67) von dramatischen Vorkommnissen während ihrer Zeit am britischen Hof. Doch an all dem sei eine Person ausdrücklich nicht beteiligt gewesen. "Die Königin war immer wundervoll zu mir", erinnert sich Herzogin Meghan im Gespräch mit der US-Talkmasterin.

Erster gemeinsamer Termin

Dann erzählt Herzogin Meghan von ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit Queen Elizabeth II. (94), zu dem sie die Großmutter ihres Ehemannes eingeladen hatte. Im Juni 2018 hatten sie die Mersey Gateway Brücke über den Fluss Mersey eingeweiht, die die Städte Runcorn und Widnes im Nordwesten Englands miteinander verbindet.

Am Morgen vor dem Termin hätten die beiden Damen zusammen gefrühstückt. Außerdem habe Meghan ein "schönes Geschenk" von der Königin bekommen. "Ich habe es wirklich genossen, in ihrer Gesellschaft zu sein", fasst sie zusammen. "Es gibt die Familie und es gibt diejenigen, die die Institution leiten. Das sind zwei verschiedene Dinge", erklärt die gebürtige US-Amerikanerin. "Es ist wichtig, das zu unterscheiden", fügt sie an.

Prinz Harry ist "verletzt", aber...

Prinz Harry gibt im Doppelinterview zwar zu, dass er "verletzt" sei, weil die Königin ihm seine königlichen Schirmherrschaften komplett entzogen habe, er besteht aber auch darauf, dass er ihre Entscheidung "vollkommen respektiert". Der Wahl-Amerikaner sagte weiter, dass er diese Organisationen weiter unterstützen würde, auch ohne den Titel oder die Rolle.

Prinz Harry und Herzogin Meghan heirateten im Mai 2018. Seit einem Jahr sind sie nicht mehr für die britische Krone tätig und leben mit ihrem Sohn in Kalifornien. Im Sommer soll ein Töchterchen hinzukommen.