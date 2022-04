Prinz Harry hat den Austragungsort der Invictus Games 2025 bekannt gegeben. Es geht zurück nach Nordamerika.

Prinz Harry (37) hat im Rahmen der Abschlusszeremonie der Invictus Games am Freitag in Den Haag den Austragungsort für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Während die sechsten Spiele im kommenden Jahr vom 9. bis 16. September hierzulande in Düsseldorf stattfinden sollen, wird es 2025 wieder zurück nach Nordamerika gehen.

"Während sich die Invictus Games weiter angepasst und entwickelt haben, freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass die Invictus Games Foundation Kanada ausgewählt hat, um die allerersten Winter Hybrid Games im Jahr 2025 auszurichten", sagte Prinz Harry in einer Erklärung am Freitag. Der Wettkampf werde demnach in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen.

Harry und Meghan fühlen sich wohl in Kanada

Kanada ist für Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (40), von großer Bedeutung. 2017 fanden in Toronto die dritten Invictus Games statt. Harry und Meghan feierten dort ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar. Zudem verbrachten sie mit ihrem Sohn Archie (2) in Vancouver einen Familienurlaub, ehe sie 2020 als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses zurücktraten. Darüber hinaus bleibt die Familie so näher an ihrer Wahlheimat Kalifornien.