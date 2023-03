Erstmals seit Veröffentlichung seines Buches hat Prinz Harry öffentlich seine Ehefrau ausgeführt. Es ging in ein exklusives Restaurant.

Zum ersten Mal seit Wochen wurde Prinz Harry (38) wieder öffentlich auf einem Date mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (41), gesehen. Die beiden wurden erstmals seit Veröffentlichung seiner Autobiografie "Reserve" im Januar wieder in Los Angeles entdeckt. Die "Page Six" der "New York Post" veröffentlichte einen Videoclip und entsprechende Fotoaufnahmen.

Am Dienstagabend hätten Harry und Meghan demnach San Vicente Bungalows besucht. Zu dem exklusiven Restaurant haben laut seiner Homepage nur Klubmitglieder - mit ihren jeweiligen Gästen - Zutritt. Und nur auf eine Nominierung eines bestehenden Mitgliedes hin, kann man selbst Teil der ausgesuchten Riege werden.

Ihr gemeinsamer Sohn Archie (3) und ihre Tochter Lilibet (1) waren wohl nicht mit dabei, laut den Regeln des Klubs dürfen Kinder ohnehin nur zum Samstags- und Sonntagsbrunch mitgebracht werden. Zu allen anderen Öffnungszeiten erhalten nur volljährige Personen Zutritt.

Während sich Harry sportlich-schick in Jeans, T-Shirt und Cardigan zeigte, wirkte Meghan bei der gemeinsamen Ankunft in schwarzer Lederhose, schwarzen Heels und beigem Mantel eleganter. Von dem Abend an sich konnte die Boulevardzeitung keine Fotos veröffentlichen, Aufnahmen innerhalb des Restaurants sind für Mitglieder und deren Gäste strengstens verboten.

Wird Prinz Harry ein Zusatzkapitel zu "Reserve" veröffentlichen?

Mit seiner Autobiografie "Reserve" (Originaltitel: "Spare") hatte Harry für Rekord-Verkaufszahlen gesorgt. Er berichtet darin unter anderem über seinen Drogenkonsum und Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der königlichen Familie. Ein anonymer Insider hatte dem Blatt angeblich Ende Februar verraten, dass Harry dem Buch für die später erscheinende Taschenbuch-Ausgabe ein oder mehrere Kapitel hinzufügen könnte. Das sei zumindest angeblich sein Plan.