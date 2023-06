Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern Lilis 2. Geburtstag in den USA.

Die Tochter von Harry und Meghan wird am 4. Juni zwei Jahre alt. Der Geburtstag von Lilibet wird dieses Jahr in den USA gefeiert.

Den zweiten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Lilibet wollen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) offenbar entspannt zelebrieren. Wie eine Royal-Expertin dem "OK!"-Magazin verraten hat, soll es am 4. Juni eine amerikanische Feier mit einigen prominenten Gästen in ihrem Familienheim in Montecito geben.

Videoanruf von Charles?

"Ich erwarte ein paar Berühmtheiten und eine entspannte Party, zu der hoffentlich auch einige andere Kleinkinder gehören werden", erklärte die Insiderin, allerdings ohne konkrete Namen zu nennen. Für die kleine Lili ist es der erste Geburtstag in USA. Im vergangenen Jahr waren Harry und Meghan mit Sohn Archie (4) und Töchterchen Lilibet auf Frogmore Cottage in Großbritannien, da die Familie zum Thronjubiläum der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu Besuch war. Dort wurde für die Einjährige eine kleine private Gartenparty ausgerichtet.

Das diesjährige Geburtstagsevent dürfte damit deutlich anders aussehen als noch im vergangenen Jahr. Laut Royal-Expertin könnte es auch einen Videoanruf von Großvater König Charles III. (74) geben. Der britische Monarch soll dem "Express" zufolge ein maßgeschneidertes Spielhaus für seine Enkeltochter in Auftrag gegeben haben.

Bisher keine offiziellen Glückwünsche

Öffentliche Glückwünsche (Stand Sonntagnachmittag, 4. Juni) hat es von den Royals bislang noch nicht gegeben, weder von König Charles und Königin Camilla (75) noch von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41).