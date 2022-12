Netflix hat einen Trailer zur Dokuserie "Live to Lead" veröffentlicht. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen darin zu Wort.

Nach ihrer aufsehenerregenden und sehr persönlichen Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) bereits ein weiteres Projekt mit dem Streamingdienst in der Pipeline. Netflix hat nun einen ersten Trailer zur Dokuserie "Live to Lead" veröffentlicht, die am 31. Dezember Premiere feiern wird.

Nelson Mandela als Inspiration

"Außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten reflektieren ihr Vermächtnis und teilen Botschaften von Mut, Mitgefühl, Demut, Hoffnung und Großzügigkeit", heißt es in der Beschreibung zum Trailer. "Inspiriert vom legendären Vermächtnis von Nelson Mandela hebt 'Live to Lead' die grundlegenden Werte, täglichen Disziplinen und Leitprinzipien hervor, die Führungskräfte anwenden, um andere zu motivieren und sinnvolle Veränderungen herbeizuführen."

In der Serie kommen unter anderem Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), Greta Thunberg (19) oder auch Jacinda Ardern (42) zu Wort. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind bei dem Projekt der Nelson Mandela Foundation ausführende Produzenten, als Schöpfer und Regisseur wird Geoff Blackwell genannt. Der Trailer könnte zudem darauf hindeuten, dass die Sussexes bei der Serie auch im Bild sein werden.

"Dies wurde von Nelson Mandela inspiriert, der einmal sagte: 'Was im Leben zählt, ist nicht die bloße Tatsache, dass wir gelebt haben'", sagt Harry in dem Clip in die Kamera, bevor seine Frau hinzufügt: "Es ist, welchen Unterschied wir im Leben anderer gemacht haben. Das bestimmt die Bedeutung des Lebens, das wir führen." Es gehe um Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen hätten, fährt Harry am Ende des Trailers fort. Und Meghan fügt hinzu: "Um für Veränderungen zu kämpfen und Anführer zu werden", bevor Harry abschließt mit: "Und den Rest von uns zu inspirieren."