Prinz Harry und Herzogin Meghan haben auf den Tod von Prinz Philip reagiert. Sie ehren den verstorbenen Gatten der Queen auf ihrer Webseite.

Prinz Philip (1921-2021) ist tot. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) starb am Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Während die Royal Family mit einem Statement sowie einem Schwarz-Weiß-Bild auf ihren Social-Media-Kanälen um den Herzog von Edinburgh trauert, wählen Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) einen anderen Weg. Sie wandelten kurzerhand ihre Website "archewell.com" in eine Gedenkseite für den verstorbenen Prinzgemahl um.

In weißer Schrift ist dort auf dunklem Hintergrund zu lesen: "In liebevoller Erinnerung an Ihre Königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh." Ein Bild von Prinz Philip gibt es nicht zu sehen. Stattdessen setzt das Paar, das seit Frühjahr 2020 in den USA lebt, auf wenige Worte. "Danke für deinen Dienst", heißt es an Prinz Philip gewandt. "Du wirst sehr vermisst werden."