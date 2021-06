Sehen Sie im Video: Meghan und Harry freuen sich über Geburt ihres zweiten Kindes – Name ehrt zwei besonderes Frauen. Meghan und Prinz Harry, Herzogin und Herzog von Sussex, haben die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor kam am Freitag im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien zur Welt. Sie ist nach zwei königlichen Frauen benannt: Queen Elizabeth II. und Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana. Prinz Harry war bei der Geburt anwesend. Der Sprecher der Familie teilte mit, Mutter und Baby gehe es gut. Sie seien bereits wieder zu Hause. Das erste Kind des Paares, Archie, wurde 2019 geboren.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind wieder Eltern geworden. Die 39-Jährige hat das zweite Kind des Paares am 4. Juni zur Welt gebracht.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) sind am 4. Juni erneut Eltern geworden. Dies wurde am Sonntag (6. Juni) auf der Website ihrer Archewell Foundation bekannt gegeben. Ihre Tochter sei gegen 11:40 Uhr in einem Krankenhaus im kalifornischen Santa Barbara zur Welt gekommen. Bei der Geburt habe die Kleine demnach etwas weniger als 3,5 Kilogramm gewogen. Sowohl der Mutter als auch dem Kind soll es gut gehen.

Das Baby trägt einen besonderen Namen

Auch den Namen ihrer Tochter verraten Harry und Meghan bereits. "Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, ihre Tochter Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor auf der Welt willkommen", steht auf der Website. Lili trägt damit sowohl den Namen ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (95), die in der Familie Lilibet genannt werde, als auch ihrer Großmutter Diana, der 1997 verstorbenen Mutter von Harry.

Harry und Meghan im vergangenen Jahr in London © imago images/i Images

Die kleine Lili ist das zweite Kind des Paares. Ihr Sohn Archie hat gerade erst seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Er kam im Mai 2019 in London zur Welt. Auch einige persönliche Worte richtet das Paar an die Öffentlichkeit: "Am 4. Juni wurden wir mit der Ankunft unserer Tochter Lili gesegnet. Sie ist mehr, als wir uns jemals hätten vorstellen können." Das Paar sei dankbar für die Liebe und die Gebete, die die beiden aus aller Welt erreicht hätten. "Danke für Ihre kontinuierliche Güte und Unterstützung in dieser für unsere Familie ganz besonderen Zeit.