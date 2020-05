Sie könnte für ordentlich Zündstoff sorgen: Im April wurde bekannt, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38, "Suits") planen, eine Biografie herauszubringen. Nun wurden neue Details zu dem Buch veröffentlicht, das den Titel "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" (zu Deutsch in etwa: "Freiheit finden: Harry und Meghan und die Entstehung einer modernen königlichen Familie") tragen soll. Auch die Veröffentlichungsdaten stehen bereits fest: der 11. August für die digitale Ausgabe und der 20. August für die physische Version.

Laut der Webseite des Verlagshauses Harper Collins, zu dem Dey Street Books, der Herausgeber der Biografie, gehört, wird das Werk "unbekannte Details aus dem gemeinsamen Leben von Harry und Meghan" preisgeben. Es soll außerdem mit "vielen Gerüchten und falschen Wahrnehmungen" aufräumen, die "das Paar auf beiden Seiten des großen Teichs plagen".

Ein "ehrliches, nahbares, entwaffnendes Portrait"

Der Verlag verspricht ein "ehrliches, nahbares, entwaffnendes Portrait eines selbstbewussten, einflussreichen und vorwärts denkenden Paares, das keine Angst hat, mit der Tradition zu brechen". Meghan und Harry seien "entschlossen, einen neuen Weg abseits des Rampenlichts" einzuschlagen und hätten sich dem Aufbau eines "humanitären Vermächtnisses" verschrieben, das "tiefgreifende Veränderungen in der Welt" hervorrufen wird.

Für die Biografie, die laut "Mail on Sunday" zuerst den provisorischen Titel "Thoroughly Modern Royals: The Real World of Meghan and Harry" trug, haben die Sussexes den beiden Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand ein Interview gegeben. Mittlerweile haben mehrere große Buchhändler im englischsprachigen Ausland das Buch mit der Option zur Vorbestellung in ihr Sortiment aufgenommen, darunter Barnes & Noble, Amazon und Bookshop.