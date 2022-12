Prinz Harry und Herzogin Meghan teilen in ihrer neuen Netflix-Doku viele besondere Momente mit ihren Kindern Archie und Lilibet.

Die neue Netflix-Dokuserie von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ist in aller Munde. Nicht nur, weil die beiden darin ihre eigene Geschichte über ihre Beziehung, die royale Familie, Meghans Verwandtschaft und die britische Presse erzählen. Auch, weil das Paar viele besondere Momente aus seinem Privatleben preisgibt, so etwa auch bisher ungesehene Fotos und Videos der beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1).

In den ersten drei Folgen von "Harry & Meghan", die seit dem 8. Dezember bei Netflix abrufbar sind, ist unter anderem ein Foto zu sehen, auf dem sich Archie gerade an den Babybauch von Mama Meghan lehnt, die zu jenem Zeitpunkt noch mit Lilibet schwanger war. Ein weiteres Foto zeigt Harry, der seiner kleinen Tochter kurz nach ihrer Geburt behutsam einen Kuss auf die Nase drückt. Abgebildet wird außerdem ein Spiegel-Selfie von Meghan mit der kleinen Lili auf dem Arm - alles Eindrücke, die das Paar bislang immer für sich behalten hat.

Ein anderer privater Schnappschuss ist offenbar an einem von Archies Geburtstagen entstanden, bei dem auch Meghans Mutter Doria Ragland (66) anwesend war. Archie sitzt gerade in einem Kinderstuhl, während seine Eltern und Großmutter Doria strahlen und Konfetti in die Luft werfen.

Weitere Fotos zeigen die Eltern mit ihren Kindern beim Spazierengehen, Herumalbern oder Lesen von Kinderbüchern.

Archie sieht Foto von Prinzessin Diana

In der Doku kommt auch einmal mehr die Geschichte von Prinzessin Diana (1961-1997) zur Sprache, die Archie und Lilibet offenbar nicht vorenthalten werden soll. In einem Video steht Meghan mit Baby Archie auf dem Arm vor einem alten Foto von Diana. "Hi Grandma", sagt sie zu dem Bild, während ihr Sohn neugierige Laute von sich gibt und auf das Bild zeigt. "Deine Grandma Diana", so Meghan.

In einem anderen Video stehen Harry und Archie während des Sonnenunterganges auf einem Balkon. Dabei beobachten sie gemeinsam Kolibris.

Ob Harry und Meghan noch weitere besondere Momente mit ihrem Nachwuchs teilen, bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer am kommenden Donnerstag (15. Dezember) zu sehen. Ab dann sind bei Netflix die restlichen drei Episoden verfügbar.