Prinz Harry und Herzogin Meghan heirateten offiziell am 19. Mai 2018 in Windsor.

Gab es tatsächlich eine geheime Hochzeit von Prinz Harry und der damaligen Meghan Markle? Das Hochzeitszertifikat beweist das Gegenteil.

Haben sich Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) vor ihrer Traumhochzeit tatsächlich heimlich das Jawort gegeben? Das behauptete das Paar in seinem Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey (67). Demnach hätten die beiden "drei Tage vor" der offiziellen Trauung "in unserem Hinterhof" bereits geheiratet. Das widerlegt nun die Heiratsurkunde, die das General Register Office (Standesamt) enthüllt hat und die "The Sun" zeigt.

Demnach hat das Paar am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor geheiratet. Stephen Borton, ehemaliger leitender Angestellter des Standesamtes, bestätigte dem Blatt zudem: "Sie haben nicht drei Tage zuvor vor dem Erzbischof von Canterbury geheiratet." Weiter erklärte er: "Die Sonderlizenz, bei deren Erstellung ich geholfen habe, ermöglichte es ihnen, in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor zu heiraten, und was dort am 19. Mai 2018 geschah und von Millionen auf der ganzen Welt gesehen wurde, war die offizielle Hochzeit, wie sie von der Kirche von England und dem Gesetz anerkannt wird", so Borton.

Nur ein paar "einfache Gelübde"?

Zu dem angeblichen Hochzeitstermin drei Tage vorher vermute er, "dass sie ein paar einfache Gelübde austauschten, die sie vielleicht selbst geschrieben hatten". Das sei schließlich in Mode. Dass der Erzbischof dabei gewesen sei, könne daran liegen, "dass es einfach eine Probe war".

Inzwischen leben der Herzog und die Herzogin von Sussex mit dem gemeinsamen Sohn Archie (1) in Kalifornien und sind nicht mehr für die britische Krone tätig.