Prinz Harry und Herzogin Meghan nahmen an Kevin Costners Benefiz-Event in Santa Barbara teil und überreichten dem Gastgeber einen Preis.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben am Freitag einen Überraschungsauftritt bei Kevin Costners Wohltätigkeitsveranstaltung "One805 Live!" für lokale Ersthelfer hingelegt. Das Event fand auf dem Gelände von Costners Anwesen in Summerland im Santa Barbara County statt.

In mehreren Instagram-Storys der gemeinnützigen Organisation One805 sind Harry und Meghan auf der Bühne zu sehen, auf der sich auch Costner zeigte und von den beiden einen Ehrenpreis überreicht bekam. "Ich werde oft von meinen Freunden gefragt, die keine Manieren haben: 'Kev, was kostet dieser Ort, was ist er wert?'", erklärte der Schauspieler in seiner Rede. "An einem Tag wie heute kann ich Ihnen nur sagen, dass er jeden Penny wert ist." Es sei ein Ort, "an dem ich in meinem Leben viel Glück hatte, und ich versuche, keine Mauer darum zu errichten", fügte er an. An diesem Tag wolle man Menschen feiern, "die man vielleicht nie treffen würde und die sind, die als erstes bei Not vor Ort sind".

Eleganter Auftritt

Harry trug zu dem Event für den wohltätigen Zweck einen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd. Seine Ehefrau wählte ein elegantes Cape in Schwarz-Weiß, ihre Haare trug sie im Sleek-Look zu einem Dutt frisiert. Laut "Daily Mail" wurden die beiden hinter der Bühne beim Plausch mit Costner, seinen VIP-Gästen und hochrangigen Vertretern von Polizei und Feuerwehr gesichtet. Auf dem Event waren unter anderem auch die Talkshow-Stars Oprah Winfrey (69) und Ellen DeGeneres (65) geladen. Auf der Bühne performten zudem Maroon 5.

Harry und Meghan traten kürzlich die Heimreise in die USA an, nachdem sie Deutschland einen Besuch abstatteten. Am 16. September fand in Düsseldorf das Finale der diesjährigen Invictus Games statte. Prinz Harry ist Schirmherr der Sportveranstaltung für im Dienst verwundete oder traumatisierte Veteranen.