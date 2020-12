In neuem Podcast: Archies erste Worte

Prinz Harry und Herzogin Meghan In neuem Podcast: Archies erste Worte

Zahlreiche Stars sind im neuen Podcast von Prinz Harry und Herzogin Meghan dabei. Einer stiehlt jedoch allen die Show: Söhnchen Archie.

Für die Auftaktfolge ihres neuen Podcasts "Archewell Audio" bei Spotify haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) zahlreiche Stars eingeladen. Neben dem Paar sind unter anderem auch der Moderator und Schauspieler James Corden (42), Multitalent Tyler Perry (51) und Sir Elton John (73, "Tiny Dancer") dabei. Ein ganz besonderer Stargast ist allerdings Archie (1), der Sohn der beiden.

Das plappert der kleine Archie

Während Meghan und Harry sich unter anderem an ihre Hochzeit erinnern und mit ihren Gästen das Corona-Jahr 2020 Revue passieren lassen, werden viele Fans sich vor allem darüber freuen, den vergnügten Sohnemann der beiden zu hören. Nach rund 32 Minuten sagt Archie nicht nur das Wörtchen "Fun" (dt. "Spaß"), sondern wünscht den Zuhörern zusammen mit Mama und Papa auch ein "Happy New Year", also ein "Frohes neues Jahr".

Zuvor danken Prinz Harry und Herzogin Meghan unter anderem den Helfern während der Pandemie und erinnern auch an diejenigen, die während der Krise "Ungewissheit und unvorstellbaren Verlust" erfahren haben. "Während wir zum Ende dieses Jahres kommen und in die Zukunft blicken, lasst uns an den Lektionen festhalten, die wir gelernt haben", erklärt Harry. Es sei wichtig, "sich umeinander zu kümmern".