Bei all dem Trubel rund um ihre Person haben Prinz Harry und Herzogin Meghan dennoch Zeit für einen Spotify-Überraschungsauftritt gefunden.

Ein zweites Kind, der endgültige Abschied vom Leben als Royal und ein vermeintliches Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67). Bei Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39, "Suits") war in den vergangenen und wird in den kommenden Tagen viel los sein. Dennoch fand das Paar auch noch die Zeit, völlig überraschend bei einem Event von Musik-Streaminganbieter Spotify aufzutauchen. In einem rund zweistündigen Video unter dem Titel "Stream on", mit dem Spotify sein reichhaltiges Angebot an Musik und Podcasts anpreist, sind plötzlich auch die Stimmen von Harry und Meghan zu hören.

Der Hintergrund: Mit ihrem kürzlich ins Leben gerufenen "Archewell Audio", benannt nach Sohnemann Archie (1), produzieren sie selbst Podcasts für die Plattform. "Wir nutzen Podcasts, um mitreißende Gespräche zu führen", ist zunächst nur Meghans Stimme zu hören. Ihr Mann ergänzt: "Die inspirieren, herausfordern und aufklären." Daraufhin wechselt das Bild zu den beiden, die gemütlich in ihrem Wohnzimmer in Kaliforniern sitzen.

Kurzauftritt mit Wirkung

"Wir haben ,Archewell Audio' gegründet, um sicherzustellen, dass die Stimmen derjenigen gehört werden, deren Geschichten sonst nicht gehört werden", führt Meghan weiter aus. "Und der wichtigste Teil besteht darin, eine Gemeinschaft zu erzeugen, in der jeder ermutigt wird, seine eigene Verletzlichkeit in einer sicheren Umgebung zu teilen." Gerade einmal 20 Sekunden des fast zwei Stunden langen Videos nehmen Prinz Harry und seine Meghan ein, dennoch stehlen sie ein wenig die Show. Unklar ist jedoch, wann ihr Beitrag zu "Stream On" aufgezeichnet wurde.

Weit länger als nur einige Sekunden wird das Paar am 7. März zu sehen und hören sein. Dann wird ihr mit Spannung erwartetes Interview mit US-Talkshow-Legende Oprah ausgestrahlt.