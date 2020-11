Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie werden Weihnachten mit großer Wahrscheinlichkeit in den USA verbringen.

Die Anzeichen verdichten sich: Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wollen Weihnachten offenbar mit ihrem Sohn Archie (1) in ihrem neuen Zuhause in Kalifornien verbringen. Das werde mittlerweile vom Großteil der königlichen Familie mit "ziemlicher Sicherheit" erwartet. Das berichtet das US-Portal "Entertainment Tonight" unter Berufung auf einen Insider, der dem Paar nahe stehen soll.

Wie der Insider weiter berichtet, wären die britischen Royals in London "enttäuscht" darüber, dass sie Archie über die Festtage nicht sehen könnten. Allerdings seien die Pläne von Harry und Meghan, wie und wo sie Weihnachten verbringen wollen, noch nicht finalisiert. Sie könnten sich, je nachdem wie sich die Corona-Lage entwickelt, jeder Zeit ändern.

Corona-Pandemie hat die Familie näher zusammen gebracht

Dieser Bericht steht im krassen Gegensatz zu immer wieder aufkommenden Gerüchten über ein anhaltendes Zerwürfnis zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan und seinem Bruder Prinz William (38) und dessen Frau Herzogin Kate (38). Wie es in britischen Medien heißt, sollen die Brüder und ihre Frauen seit ihrem letzten gemeinsamen Auftritt beim Commonwealth Day im März kaum miteinander gesprochen haben.

Tatsächlich sei die Familie durch die Corona-Pandemie aber näher zusammengerückt, so der Insider. Vieles sei völlig übertrieben: "Das meiste von diesem ganzen Drama innerhalb der Familie, auf das sich die Boulevardzeitung stürzen, ist nicht so schlimm, wie es sich die Blätter wünschen", so der Insider.