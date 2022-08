Prinz Harry und Herzogin Meghan sind im September zweimal in Großbritannien. Werden sie sich mit Queen Elizabeth, William und Kate treffen?

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) kommen Anfang September nach Großbritannien und Deutschland. Das berichteten britische Medien am Montag unter Berufung auf einen Sprecher des Paares.

Die beiden werden zunächst am 5. September in Manchester zum "One Young World Summit" erwartet. Bei dessen Eröffnungszeremonie wird Meghan die Hauptrede halten. Anschließend geht es am 6. September weiter nach Düsseldorf, wo die Invitus Games 2023 geplant werden. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat diesen Termin inzwischen auch auf ihrer Homepage bestätigt. Am 8. September reist das Paar dann zurück auf die Insel zur Verleihung der WellChild Awards in London. Hier wird Harry der Hauptredner sein.

Wird es erneut ein Treffen mit der Queen geben?

Nicht bekannt ist indes, ob Harry und Meghan ihre Kinder, Archie (3) und Lilibet (1), erneut mit nach Europa nehmen werden. Gleiches gilt für etwaige Treffen mit anderen Royals. Der "Express" meldet, dass ein Treffen mit der Queen "unwahrscheinlich" ist, weil die "Monarchin derzeit in Balmoral, Schottland, ihre jährliche Sommerpause verbringt".

"Mail Online" ist etwas optimistischer, meldet aber auch: "Die Berichte, dass die Königin Harry und Meghan nach Balmoral eingeladen hat, wurden nie bestätigt. Es würde also nur Sinn machen, dass sie sich treffen, wenn die Königin in Windsor ist und die beiden sich in Frogmore aufhalten", wird Royal-Experte Richard Fitzwilliams zitiert.

Kein Treffen zwischen Harry und William

Schwarz sieht das Blatt dagegen für ein Treffen zwischen Meghan, Harry, dessen Bruder Prinz William (40) und Ehefrau Herzogin Kate (40), obwohl sie im September wohl nicht weit voneinander entfernt wohnen werden.

Der Herzog von Cambridge und seine Familie ziehen Ende dieses Monats nach Adelaide Cottage, nur zehn Gehminuten von Schloss Windsor entfernt. Und wenn die Sussexes während ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich in ihrem Haus Frogmore Cottage auf dem Windsor-Gelände wohnen, wären es nur fünf Minuten zu Fuß zu den Cambridges.

Eine Quelle sagte jedoch, dass sich der Besuch der Sussexes auf die "Unterstützung mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen, die ihnen am Herzen liegen", konzentrieren wird und sie keine Pläne haben, die Cambridges zu sehen.

Jüngste Treffen

Zuletzt war das Herzogenpaar im Juni 2022 aus der Wahlheimat Kalifornien zum Platin-Thronjubiläum von Harrys Großmutter in seine alte Heimat gereist. Damals hatten sie sich auch mit der Königin getroffen und ihr das in den USA geborene Töchterchen Lilibet vorgestellt.

Harry und William haben sich seit der Enthüllung einer Statue ihrer Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) im Sommer 2021 nicht mehr persönlich gesehen.

Das Buch

Eine Buchveröffentlichung hängt wie ein Damoklesschwert über Harry und Meghans Besuch im Vereinigten Königreich. Denn dieser erfolgt nur wenige Wochen vor der für Oktober erwarteten Veröffentlichung von Harrys Buch, das der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Ghostwriter J.R. Moehringer (57) geschrieben hat. Laut Verlag soll es "ein Bericht aus erster Hand über sein Leben" sein, "genau und vollkommen wahrheitsgetreu".