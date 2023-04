Während Prinz Harry am 6. Mai zur Krönung in London ist, feiert sein Sohn Archie Geburtstag. So sollen die Feierlichkeiten ablaufen.

Während Prinz Harry (38) am 6. Mai der Krönung von König Charles III. (74) in London beiwohnt, wird sein Sohn Archie (3) zu Hause in Kalifornien am selben Tag seinen Geburtstag feiern. Wie bereits Mitte April bekannt wurde, bleibt Herzogin Meghan (41) wohl aus diesem Grund mit den beiden Kindern des Paares in den Vereinigten Staaten. Dort soll sie angeblich eine kleine Party für ihren bald vierjährigen Sohn organisieren, wie ein Insider nun dem "People"-Magazin verraten habe.

"Sie werden Freunde da haben und Meghans Mutter, Doria. Meghan wird an dem Wochenende definitiv Unterstützung haben", führt die anonyme Quelle aus. Auch Archies Schwester Lilibet (1), die im Juni zwei Jahre alt wird, wird demnach Teil der Feierlichkeiten sein. "Sie sind so süß zusammen. Archie liebt Lili. Er ist so ein süßer Junge. Wenn sie nicht da ist, fragt er: 'Wo ist Lili?'", zitiert das Magazin den Insider.

Der Palast bestätigte am 12. April, dass Prinz Harry zur Krönung seines Vaters und dessen Ehefrau, Königin Camilla (75), in seine Heimat Großbritannien reist. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, die Herzogin von Sussex werde "mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben". Dass die Krönung auf den Geburtstag von Archie fällt, soll laut Royal-Experte Omid Scobie (41) eine Rolle in der Entscheidung des Paares, dass Meghan nicht mit anreisen wird, gespielt haben.

Archie und Lilibet waren zuletzt im Rahmen des Platin-Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (1926-2022) in Großbritannien. Die inzwischen verstorbene Königin soll damals zum ersten Mal persönlich ihre nach ihr benannte Urenkelin getroffen haben.