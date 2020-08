Hat der "Megxit" der Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry geschadet? Ein vermeintlicher Insider-Autor behauptet genau das.

Die beiden Prinzen und Brüder Harry (35) und William (38) verbindet ein besonderes Verhältnis. Und das nicht erst, seit sie im Kindesalter gemeinsam den Tod ihrer Mutter Diana (1961-1997) durchstehen mussten. Der Autor Omid Scobie, der zusammen mit Carolyn Durand eine Biografie über Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (39, "Suits") namens "Finding Freedom" geschrieben hat, will jedoch wissen, dass der "Megxit" massive Folgen für die brüderliche Beziehung hatte.

So hätten Harry und William volle zwei Monate nach der "Megxit"-Entscheidung im Januar dieses Jahres nicht miteinander gesprochen, zitiert die britische Tageszeitung "The Sun" aus einem TV-Interview mit Scobie, das am Montag (17. August) ausgestrahlt werden soll. Darin soll der Autor auch behaupten, dass noch immer "kaum Kommunikation" zwischen den Brüdern herrsche und es wohl viel Zeit brauche, ehe ihre Beziehung "heilen" könne.

Im Bestseller "Finding Freedom" werden die vermeintlichen Beweggründe dargelegt, die dazu geführt haben sollen, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan vom britischen Königshaus entfernt und in die USA gezogen sind.