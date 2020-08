Prinz Joachim von Dänemark hat sich über brüderlichen Beistand freuen können. Kronprinz Frederik stattete ihm einen Besuch in Frankreich ab.

Prinz Joachim von Dänemark (51) erholt sich weiter von seiner Not-Operation am Gehirn. Das dänische Königshaus veröffentlichte nun ein erstes Foto des Royals, das ihn lächelnd an der Seite seines älteren Bruders, Kronprinz Frederik (52), zeigt. Dieser habe dem 51-Jährigen einen Krankenbesuch in Frankreich abgestattet, wie der Palast via Instagram verlauten ließ.

Im legeren weißen T-Shirt sitzt Prinz Joachim auf dem Schnappschuss am Frühstückstisch. Spuren von der Operation wegen eines Blutgerinnsels am Kopf sind nicht zu erkennen. Bereits am 3. August hatte der Royal das Universitätsklinikum im französischen Toulouse verlassen. Seither erhole er sich im Château de Cayx, einer Residenz der dänischen Königsfamilie in Südfrankreich, "braucht aber immer noch Ruhe".