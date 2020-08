Prinz Joachim von Dänemark ist nach seiner Not-OP aus dem Krankenhaus entlassen worden und erholt sich nun weiter in Südfrankreich.

Positive Nachrichten aus Frankreich. Wie das dänische Königshaus mitteilt, ist Prinz Joachim (51) bereits am Montagabend (3. August) aus dem Universitätsklinikum im französischen Toulouse entlassen worden. Der zweite Sohn von Königin Margrethe II. (80) war dort am 25. Juli wegen eines Blutgerinnsels in seinem Gehirn operiert worden.

Sein Gesundheitszustand habe sich so weit verbessert, dass die Ärzte grünes Licht für die Entlassung gaben, heißt es weiter. Der jüngere Bruder von Kronprinz Frederik von Dänemark (52) halte sich nun im Château de Cayx auf, einer Residenz der dänischen Königsfamilie in Südfrankreich. Joachim und seine Ehefrau Marie von Dänemark (44) richten zudem ihren Dank an das Krankenhauspersonal, für den "professionellen Kurs".