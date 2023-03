Prinz Louis und seine Geschwister werden bei der Krönung von Charles anwesend sein. Sie haben eine wichtige Rolle in der Hauptprozession.

Wenn König Charles III. (74) und Königingemahlin Camilla (75) am 6. Mai gemeinsam gekrönt werden, spielen die Enkelkinder, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) eine wichtige Rolle spielen. Berichten zufolge werden auch Charlotte und Louis an der Krönungsprozession teilnehmen, zuvor war nur von Prinz George die Rede gewesen.

Die Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales, William (40) und Kate (41), werden den König und seine Frau begleiten, wenn diese die Abtei nach dem Gottesdienst verlassen, berichtet die "Times". Anne, die Prinzessin Royal (), ihr Ehemann Vizeadmiral Sir Tim Laurence (), der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, der Herzog und die Herzogin von Gloucester, der Herzog von Kent und Prinzessin Alexandra sollen beim Ausmarsch aus der Londoner Kirche ebenfalls dabei sein. Nicht vorgesehen sind dagegen Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Offiziell denken William und Kate über die Rollen ihrer Kinder nach

Desweitern wird erwartet, dass die Kinder des Thronfolgerpaares zusammen mit ihren Eltern in einer Kutsche hinter der von Charles und Camilla - Golden State Coach - zum Buckingham Palast zurückfahren werden. Offiziell überlegen Prinz William und Prinzessin Kate allerdings noch, welche Rolle George sowie Charlotte, die vier Tage vor der Krönung acht Jahre alt wird, und Louis, der im April fünf Jahre alt wird, an diesem Tag spielen könnten. Die Teilnahme der Kinder an öffentlichen Veranstaltungen wird normalerweise nicht im Voraus bestätigt, insbesondere nicht für Louis aufgrund seines Alters.

George, der zweite in der Thronfolge, und Charlotte nahmen im September auch schon am Staatsbegräbnis ihrer Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), in der Westminster Abbey teil. Prinz Louis war damals nicht anwesend. Wie es heißt, soll er zu jung gewesen sein, um mit seinen Eltern an dem Gottesdienst teilzunehmen.

Dass das Thronfolgerpaar eingebunden wird, ist neu

Die Einbindung seines Thronfolgers und dessen Familie bei der Krönung wäre ein Novum. Traditionell wohnen die Nachfolger der Zeremonie zwar bei, sie spielen aber keine Rolle. So war es beim damaligen Prinz Charles bei der Krönung von der Königin im Jahr 1953, und auch Elizabeth selbst schaute bei der Krönung ihres Vaters, König Georg VI. (1895-1952), nur zu.

Camillas eigene Enkelkinder werden bei der Krönung ebenfalls eine Rolle spielen. Die "Sunday Times" berichtete, dass sie einen Baldachin über die Königin halten werden, wenn diese mit heiligem Öl gesalbt wird. Das in Jerusalem geweihte Öl wurde fachmännisch aus Oliven hergestellt, die im Kloster Maria Magdalena und im Himmelfahrtskloster auf dem Ölberg geerntet wurden. Das Öl hat eine besondere Bedeutung für den König, da sein neu gemischtes Öl auf demselben Krönungsöl basiert, das bei der Krönung seiner Mutter verwendet wurde.