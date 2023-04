Prinz Louis mit seiner Mutter Prinzessin Kate am Ostersonntag in Windsor.

Prinz Louis hat sich das erste Mal an Ostern in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Vierjährige ist der heimliche Star der Royals.

Prinz Louis (4) hat sich zum ersten Mal beim Gottesdienst am Ostersonntag gezeigt. Der Sohn von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) durfte zusammen mit den Royals zu der Messe in Windsor. Er trug dabei blaue Shorts und Socken, die bis zu den Knien hochgezogen waren, sowie Sakko und Krawatte. Der Vierjährige lief an der Hand von Mutter Kate.

Der Auftritt von Prinz Louis dürfte Royal-Fans erfreuen: Das jüngste Kind des Prinzen und der Prinzessin von Wales eroberte vergangenes Jahr mit seinem frechen Auftreten und lustigen Gesichtsausdrücken beim Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022) die Herzen der Zuschauer. Am Weihnachtsspaziergang der Königsfamilie in Sandringham durfte Louis dann im Dezember das erste Mal teilnehmen.

Auch König Charles ist in Windsor

Jetzt feiert Prinz Louis also auch an Ostern seine Premiere in der Öffentlichkeit. Zusammen mit seinen Geschwistern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) ließ er sich auf dem kurzen Spaziergang zwischen Schloss Windsor und der St.-Georgs-Kapelle sehen. Dort findet der Gottesdienst statt. Anwesend sind neben Kate, William und ihren Kindern auch König Charles III. (74) und seine Ehefrau Camilla (75) sowie weitere hochrangige Royals.