Es ist eine schöne Tradition des britischen Königshauses: Zum Geburtstag ihrer Kinder veröffentlichen Prinz William und seine Frau Kate jedes Jahr neue Fotos. Ihr jüngster Sohn, Prinz Louis, feiert am 23. April seinen vierten Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Palast vier neue Porträts des Jungen herausgegeben, die Anfang April an einem Strand in der englischen Grafschaft Norfolk entstanden sind.

