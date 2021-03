© Royal Court of Sweden/Kate Gabor

Prinz Oscar von Schweden Süße Schmuseeinheit am fünften Geburtstag

Die jüngsten Bilder von Prinz Oscar gehen ans Herz. Der kleine Schweden-Royal feiert am 2. März seinen fünften Geburtstag. Wie groß der Sohn von Kronprinzessin Victoria (43) und Daniel von Schweden (47) bereits geworden ist, zeigen nun offizielle Fotos. Diese wurden unter anderem auf der Instagram-Seite des Königshauses veröffentlicht. Liebevoll schmust der Junge auf einem der Bilder mit Familienhund Rio. Auf einem anderen zeigt er den Royal-Fans sein breites Lachen, das stark an jenes von Vater Daniel erinnert.

Auch Prinz Oscars Schwester, Prinzessin Estelle (9), ist auf einem der drei Bilder zu sehen. Dick in Winterkleidung eingepackt sitzt das Geschwisterpaar im Schnee und lächelt in die Kamera. Zuletzt hatte auch Prinzessin Estelle Geburtstag gefeiert. Sie wurde am 23. Februar neun Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlichte das Königshaus auch damals neue Schnappschüsse der beiden Royal-Kinder. Die Bilder, die nun zu Ehren des kleinen Prinzen veröffentlicht wurden, scheinen im Rahmen desselben Fotoshootings entstanden zu sein.