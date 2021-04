Am 17. April findet in London die Trauerfeier für Prinz Philip statt. Für Sat.1 berichtet Ross Antony live aus der britischen Hauptstadt.

Nicht nur in Großbritannien wird am Samstag Abschied genommen. Auch das TV-Publikum in Deutschland hat die Chance, die Trauerzeremonie für Prinz Philip (1921-2021) auf dem Bildschirm zu verfolgen. Sat.1 zeigt am 17. April ab 14:30 Uhr live die Sendung "Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial". Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) war am Morgen des 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben.

Dreieinhalb Stunden kommentieren Sat.1-Adelsexpertin Vanessa Blumhagen (43) und Moderator Daniel Boschmann (40) das Geschehen in Großbritannien. Im Studio begrüßen sie außerdem die in London lebende Lilly Becker (44). In der britischen Hauptstadt vor Ort ist unterdessen Sänger und Schauspier Ross Antony (46) und berichtet. Die Trauerfeier wird um 15 Uhr mit einer Schweigeminute beginnen.

Auch das ZDF und RTL ändern das Programm

Neben Sat.1 werden auch das ZDF und RTL die Zeremonie für den verstorbenen Prinzgemahl begleiten. Während sich für RTL Frauke Ludowig (57) und Adelsexperte Michael Begasse (55) aus dem Studio melden, schalten sich Katharina Delling und Ulrich Oppold live aus London und Windsor zu. Für das ZDF übernehmen Julia Melchior und Norbert Lehmann (61) die Berichterstattung, Diana Zimmermann (50) und Andreas Stamm (geb. 1976) melden sich live aus dem ZDF-Studio in London.