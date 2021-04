"Mein Großvater war ein außergewöhnlicher Mann", schreibt Prinz William über Prinz Philip. Er werde sein Vorbild sehr vermissen.

Prinz William (38) zollt seinem verstorbenen Großvater mit sehr persönlichen sowie emotionalen Worten Tribut. Prinz Philip (1921-2021), der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94), starb am 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Das Leben des Prinzgemahls sei geprägt gewesen "vom Dienst - für sein Land und das Commonwealth, für seine Frau und die Königin und für unsere Familie", schreibt Prinz William nun bei Instagram.

Der 38-Jährige, der an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, schätze sich nach eigener Aussage glücklich, mit Prinz Philip nicht nur ein enormes Vorbild gehabt zu haben. Auch seine "Präsenz bis weit in mein Erwachsenenleben hinein" sei für Prinz William wichtig gewesen, "sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten".

Die "besonderen Erinnerungen" sind nicht selbstverständlich

Prinz William sei außerdem dankbar, dass auch seine Ehefrau, Herzogin Kate (39), so viele Jahre mit dem Prinzgemahl verbringen durfte. Dieser sei der Dreifach-Mutter stets mit Freundlichkeit gegenübergetreten, schreibt der 38-Jährige. Er wolle "die besonderen Erinnerungen meiner Kinder an ihren Urgroßvater, der sie in seiner Kutsche abholte, und an seinen ansteckenden Sinn für Abenteuer sowie seinen schelmischen Sinn für Humor nie als selbstverständlich ansehen".

Zu seinen liebevollen Abschiedsworten veröffentlichte Prinz William ein Foto des Herzogs von Edinburgh, das ihn gemeinsam mit seinem Urenkel Prinz George (7) zeigt, William und Kates ältesten Sohn. Neben ihm hat das Paar noch Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2).

"Mein Großvater war ein außergewöhnlicher Mann und Teil einer außergewöhnlichen Generation", schließt Prinz William seinen rührenden Post ab. "Catherine und ich werden weiterhin das tun, was er gewollt hätte, und werden die Queen in den kommenden Jahren unterstützen. Ich werde meinen Großvater vermissen, aber ich weiß, dass er gewollt hätte, dass wir mit der Arbeit weitermachen."