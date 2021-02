Prinz Philip darf das Krankenhaus nicht verlassen. Laut britischen Medien muss er "bis in die nächste Woche" in der Klinik bleiben.

Prinz Philip (99) muss eine weitere Woche im Krankenhaus bleiben. Das will der britische "Mirror" aus royalen Kreisen erfahren haben. Demnach bleibe der 99-Jährige ein zweites Wochenende und "bis in die nächste Woche" im Londoner King Edward VII's Hospital, in das er Mitte Februar eingeliefert wurde. Damit ist es der bisher längste bekannte Krankenhausaufenthalt des Herzogs von Edinburgh.

Laut eines Statements des Buckingham Palasts kämpft der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) seit einigen Tagen gegen eine nicht näher spezifizierte Infektion an. Zuletzt hieß es aber, dass er sich wohl fühle und auf die Behandlung anspreche. Prinz Philip wurde am 16. Februar von Schloss Windsor aus in die Londoner Privatklinik eingeliefert. Es sei eine "Vorsichtsmaßnahme", da er sich unwohl gefühlt habe, hieß es in einer ersten Mitteilung des Palasts.