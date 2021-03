Prinz Philip ist in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Laut Buckingham Palast bestehe deswegen aber weiterhin kein Grund zur Sorge.

Der Gesundheitszustand von Prinz Philip (99) bereitet Anhängern der britischen Königsfamilie zunehmend Sorgen. Schon seit Mitte Februar liegt der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) in einer Londoner Privatklinik. Nun wurde vom Buckingham Palast laut "Sky News" bestätigt, dass der Prinzgemahl in das St. Bartholomäus Krankenhaus im Nordwesten der Stadt verlegt worden ist. Dort soll der 99-Jährige weiterhin gegen eine offenbar hartnäckige Infektion behandelt werden.

Auch sollen dort Tests wegen einer möglichen Vorerkrankung am Herzen durchgeführt werden. Grund zur akuten Sorge herrsche laut des Statements aber nach wie vor nicht. So fühle sich Prinz Philip "weiterhin wohl und die Behandlung schlägt an." Dennoch gehe man davon aus, dass er noch "mindestens bis zum Ende der Woche" in der Klinik bleiben muss. Bislang wurde es stets als reine Vorsichtsmaßnahme kommuniziert, dass Prinz Philip ins Krankenhaus eingewiesen werden musste.