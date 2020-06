Der Buckingham Palast hat zum 99. Geburtstag von Prinz Philip ein neues Foto von Queen Elizabeth II. (94) und dem Herzog von Edinburgh veröffentlicht. Die beiden feiern den Geburtstag am heutigen Mittwoch auf Schloss Windsor, wo sie sich seit Mitte März in Corona-Isolation befinden. Das neue Bild wurde in der vergangenen Woche auf dem Gelände des Schlosses aufgenommen.

Laut BBC ist das Porträt das erste Foto von Prinz Philip, seit er am 24. Dezember des vergangenen Jahres das Krankenhaus verlassen konnte. In London hatte er sich vier Tage in einer Klinik behandeln lassen. Was es mit dem Krankenhausaufenthalt auf sich hatte, ist nicht bekannt. Auf dem neuen Bild trägt Philip einen blauen Blazer und Krawatte, während die Queen zu einem grauen, gelb-geblümten Kleid von Angela Kelly eine herzförmige Diamantbrosche präsentiert, die schon bei mehreren Auftritten zu sehen war.

Seit über 70 Jahren verheiratet

Prinz Philip, der seit über 72 Jahren mit der Queen verheiratet ist, zeigte sich seit seinem Rücktritt von seinen öffentlichen Aufgaben im Jahr 2017 selten in der Öffentlichkeit. Im April veröffentlichte er allerdings ein Statement, in dem er sich bei den Helfern in der Corona-Krise bedankte. Joe Little vom Magazin "Majesty" erklärte der BBC zufolge, dass die gemeinsame Zeit im Lockdown für Prinz Philip und die Queen eine gute Gelegenheit sei, wieder viel Zeit miteinander zu verbringen.

Philip hatte in den vergangenen Jahren vor allem auf seinem Anwesen in Sandringham gelebt, fast 200 Kilometer entfernt von seiner Frau, die sich meist im Buckingham Palast oder Windsor aufhält. Der Royal-Experte geht demnach davon aus, dass sie den Herzog an seinem heutigen Geburtstag auf Schloss Windsor auch gebührend feiern werden. Ansonsten soll Philip während seines Ruhestands Zeit mit Lesen, Schreiben und Malen verbringen.