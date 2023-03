Prinz William hat seinem Lieblingsfußballteam Aston Villa einen Besuch abgestattet. Gut gelaunt tauschte er sich mit den Spielern aus.

Prinz William (40) hat einmal mehr seine Unterstützung für den in Birmingham ansässigen Fußballverein Aston Villa gezeigt. Der Royal besuchte am Donnerstag (16. März) Trainingseinrichtungen des Klubs in Bodymoor Heath, um sich mit verschiedenen Mitgliedern der englischen Fußballmannschaft zu treffen. Bilder seines Besuchs zeigt ein Instagram-Post, der vom Verein und dem offiziellen Account "The Prince and Princess of Wales" geteilt wurde.

Auf den Fotos scherzt William unter anderem mit einem Spieler und tauscht sich in größerer Gruppe mit dem Team aus, für das er eine Daumen-hoch-Geste aufzeigte. Laut Webseite des Vereins traf sich der Ehemann von Prinzessin Kate (41) mit CEO Christian Purslow (59), Cheftrainer Unai Emery (51), dessen Trainerstab und der ersten Mannschaft der Männer. Auch sprach er mit Carla Ward (39), Managerin von Aston Villa in der FA Women's Super League, und sah den jungen Talenten der Akademie des Vereins beim Training zu.

Anhänger der ersten Stunde

Der Präsident des englischen Fußballverbands FA ist seit Jugendtagen Fan des Klubs. Den Grund für seine Anhängerschaft erklärte Prinz William bereits 2015 im Gespräch mit der BBC: Während seine Schulkameraden Fans von Manchester United oder Chelsea gewesen wären, hätte er sich nach einer Mannschaft gesehnt, "die eher im Mittelfeld der Tabelle steht und mir eher eine Achterbahnfahrt der Gefühle vermitteln kann".