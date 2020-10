Ein Thema, das Prinz William ganz besonders am Herzen liegt, raubt dem britischen Royal Nacht für Nacht den Schlaf.

Als britischer Royal hat Prinz William (38), der früher oder später den Thron besteigen wird, diverse Pflichten und einen gewissen Einfluss in die Wiege gelegt bekommen. Bei den entscheidenden Dingen im Leben empfindet William dennoch ein Ohnmachtsgefühl, das ihm nachts den Schlaf raubt, wie er im Gespräch zu Gast in dem Podcast "Outrage + Optimism" erzählt hat.

Er selbst hat wie seine gesamte königliche Familie hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Umso mehr ärgere ihn die Untätigkeit vieler politischer Anführer rund um den Globus, die in seinen Augen viel zu wenig gegen den Klimawandel unternehmen. "Ich habe das Gefühl, dass ich mehr erreichen könnte, wenn ich diese Befähigungen hätte. Daher verstehe ich nicht, dass diejenigen, die das Heft des Handelns in den Händen halten, dieses Gefühl nicht auch haben. Das ist, was mich wirklich aufregt und mir schlaflose Nächte bereitet", so Prinz William.

Der Royal setzt sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz ein. Erst im Oktober dieses Jahres lancierte er den Earthshot Preis, der pro Jahr fünf Gewinnern je rund eine Million britische Pfund an Fördergeldern zugutekommen lässt, die die besten Lösungen zur Beseitigung der Klimakrise vorgelegt haben. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen so 50 Millionen britische Pfund ausgeschüttet werden, Naturforscher Sir David Attenborough (94) ist Teil der Jury.