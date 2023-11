In Singapur sind zum dritten Mal die Earthshot Prize Awards verliehen worden. Neben Prinz William waren auch zahlreiche Promis zugegen.

In Singapur hat sich am heutigen Dienstag (7. November) alles um das Thema Umwelt und Klimaschutz gedreht: Die Earthshot Prize Awards sind zum dritten Mal vergeben worden. Zu der glamourösen Verleihung fanden sich neben Prinz William (41) auch zahlreiche Berühmtheiten und Hollywoodstars wie Schauspielerin Cate Blanchett (54) zusammen. Das waren die Höhepunkte der Veranstaltung.

Diese Stars waren dabei

Prinz William und Cate Blanchett ließen sich gemeinsam auf dem grünen Teppich in Singapur ablichten. Die australische Schauspielerin, die Mitglied der Earthshot-Prize- Jury ist, kam in einem schicken Hosenanzug-Ensemble aus Hose, Weste mit V-Ausschnitt und dazu passendem Blazer in einem schimmernden Beige-Ton. William warf sich in einen eleganten Anzug, zu dem er ein weißes Hemd, Fliege und ein grünes Samt-Sakko kombinierte. Der britische Thronfolger und die Schauspielerin gaben sich vor den Fotografen die Hand und strahlten.

Weitere Prominente vor Ort waren etwa "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (49), der Emmy-Preisträger und "This Is Us"-Star Sterling K. Brown (47) sowie der australische Naturschützer Robert Irwin (19), Sohn des verstorbenen TV-Stars Steve Irwin (1962-2006). Irwin schwärmte von Prinz Williams Engagement in Sachen Naturschutz: "Ich habe mein Leben dem Schutz der Tierwelt gewidmet. Das teile ich mit Prinz William und ich bewundere ihn sehr. Er ist auf jeden Fall jemand, zu dem ich aufschaue und ich hoffe, dass ich die gleiche Art von Veränderung herbeiführen kann, wie er", wird er vom "People"-Magazin zitiert. Die Bands One Republic und Bastille sowie Bebe Rexha (34) sorgten zudem für musikalische Unterhaltung bei der Preisverleihung.

Deshalb war Kate nicht in Singapur

Der Prinz von Wales hat den Earthshot Prize selbst in Leben gerufen. Der Preis unterstützt innovative Ansätze im Klima- und Umweltschutz. Im vergangenen Jahr fand die Verleihung in Boston statt. Dieses Jahr wurde Singapur ausgewählt, da das Land "im Zentrum der Klimaschutzbewegung in Südostasien" stehe, sagte die Geschäftsführerin des Earthshot Prize, Hannah Jones, bei einer Pressekonferenz. Williams Frau, Prinzessin Kate (41), war dieses Jahr erstmals nicht bei der Verleihung dabei. Der Grund: Sie blieb zu Hause in Großbritannien, um ihrem Sohn Prinz George (10) bei den Vorbereitungen für eine Schulprüfung zu helfen.

William zeigt bei Zeremonie Optimismus

Die diesjährigen 15 Finalisten wurden aus einer Rekordzahl von 1.100 Nominierungen ausgewählt - eine Steigerung von 20 Prozent. Jedes Jahr wird ein Preisgeld in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar (etwa 1,12 Millionen Euro) an die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezahlt. Die Awards werden in den fünf Kategorien "Das Klima reparieren", "Die Natur schützen und wiederherstellen", "Unsere Luft reinigen", "Die Ozeane wiederbeleben" und "Aufbau einer abfallfreien Welt" vergeben.

William lobte die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger während der Zeremonie: Es gebe viele Herausforderungen, aber auch Hoffnung. "Das Licht des Optimismus' brennt hell in unseren Earthshot-Finalisten. Von Boomitra, S4S und Acción Andina bis hin zu GRST und WildAid Marine erinnern uns unsere Gewinner und unsere Finalisten daran, dass uns alle der Geist des Einfallsreichtums und die Fähigkeit, Veränderungen anzuregen, umgibt, egal wo wir uns auf unserem Planeten befinden", zitiert ihn das "People"-Magazin. Anschließend ließ sich William noch einmal mit den diesjährigen Preisträgern fotografieren.

Prinz William hat die Verleihung der Earthshot Prize Awards mit einer mehrtägigen Reise verbunden und reiste bereits am 5. November an. Unter anderem nahm der 41-Jährige dort noch an einem Drachenboot-Rennen teil. Mit der Verleihung endet sein Aufenthalt in Singapur.