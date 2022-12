Prinz William hat nach den Vorwürfen von Bruder Prinz Harry in einer Rede vom "Geist der Zusammengehörigkeit an Weihnachten" gesprochen.

Prinz William (40) hat am Donnerstagabend beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewürdigt. Laut britischer "Daily Mail" las er bei dem Konzert, das am 24. Dezember auf ITV ausgestrahlt wird, eine Passage aus der Weihnachtsbotschaft von 2012 der verstorbenen Monarchin vor. Die Königin führt darin aus, dass sie während der festlichen Jahreszeit "immer vom Geist der Zusammengehörigkeit ergriffen" gewesen sei. Es sei eine Zeit, "in der wir uns daran erinnern, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, "um zu dienen".

Vorab hatte der Palast bereits mitgeteilt, dass der Gottesdienst dieses Jahr Queen Elizabeth II. und den Werten gewidmet ist, für die die im September verstorbene Königin stand - darunter Einfühlungsvermögen, Glaube, Mitgefühl und die Unterstützung anderer Menschen.

Royale Einheit nach Prinz Harrys Anschuldigungen

Das festliche Event wurde überschattet von den Schlagzeilen um die Netflix-Doku "Harry & Meghan". Prinz Harry (38) erhebt im am Donnerstag veröffentlichten zweiten Teil schwere Vorwürfe gegen seine Familie und wirft den Royals angeblich fehlende Unterstützung vor, die unter anderem zum "Megxit" führte. "Es gab keine andere Option. Wir mussten da raus", sei Harry klar geworden, nachdem es kurz zuvor unter anderem ein "entsetzliches" Treffen mit der Familie gegeben habe: "Mein Bruder schrie mich an. Mein Vater sagte Dinge, die nicht stimmten."

Die Royal Family zeigte indes am Donnerstag Zusammenhalt in der Westminster Abbey. So waren auch König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75), Kates Eltern Carole (67) und Michael Middleton (73), ihre Schwester Pippa (39) und Bruder James (35), Mike (44) und Zara Tindall (44), Sophie von Wessex (57) oder auch Prinzessin Eugenie (32) und Prinzessin Beatrice (34) anwesend.