Prinz William ist der heißeste Glatzkopf unter den Promis. Der Royal lässt in einer Internet-Auswertung Stars wie Bruce Willis hinter sich.

Was wohl Prinz William (38) davon hält? Wie das britische Boulevardmagazin "The Sun" berichtet, ist der Royal laut einer Auswertung des Schönheitsunternehmens Longevita weltweit der "Sexiest Bald Man", also der heißeste Promi mit Glatze. In insgesamt 17,6 Millionen Blogeinträgen, Nachrichten und auf sonstigen Internetseiten wurde sein Name gemeinsam in Verbindung mit dem Wort "sexy" gefunden. Damit verwies William Mike Tyson (54), Jason Statham (53), Pitbull (40) und Michael Jordan (58) auf die Plätze zwei bis fünf.

Prinz William, bei dem sich die ersten Anzeichen seines Haarausfalls bereits mit Mitte 20 bemerkbar machten, ließ dabei auch andere prominente Glatzköpfe, wie zum Beispiel die Hollywood-Größen Bruce Willis (66), Dwayne Johnson (48), Patrick Stewart (80), Vin Diesel (53) oder auch John Travolta (67) hinter sich. Überraschend: Sogar der russische Präsident Wladimir Putin (68) taucht in der Liste auf, verpasst aber auf Rang elf gerade so die Top Ten.