Prinz William hat am Freitag ein Polo-Turnier bestritten. Er war zuvor länger nicht mehr mit einem Schläger in der Hand gesichtet worden.

Prinz William (39) hat am Freitag (9. Juli) an einem Charity Polo Turnier in Windsor teilgenommen. Er sammelte dabei Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen, die sowohl er als auch Ehefrau Herzogin Kate (39) unterstützen, darunter die Londoner Air Ambulance oder die Mountain Rescue England. Es ist eine Weile her, dass der Prinz bei einem öffentlichen Polo-Match mit von der Partie war. Laut US-Magazin "People" liegt das letzte Turnier zwei Jahre zurück: Im Juli 2019 besiegte William das Team von Bruder Prinz Harry (36) beim King Power Royal Match.

Zuletzt hatte Prinz William anderen Spielern bei einem Sport-Event zugejubelt: Der britische Royal war beim Einzug der englischen Fußballnationalmannschaft ins EM-Finale im Wembley-Stadion anwesend. "Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Eine große Mannschaftsleistung. Das ganze Land wird am Sonntag hinter euch stehen", twitterte er am Mittwochabend nach dem Sieg. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll er auch beim Finale am Sonntag anwesend sein. Zudem soll er am Samstag noch mit seiner Ehefrau das Tennis-Finale der Frauen in Wimbledon live verfolgen.