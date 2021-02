Seit sechs Tagen befindet sich Prinz Philip bereits im Krankenhaus. Sein Enkel Prinz William gibt nun ein Update zu seiner Gesundheit.

Wie geht es Prinz Philip (99)? Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) befindet sich noch immer in einem Londoner Krankenhaus. Laut dem Buckingham Palast eine reine Vorsichtsmaßnahme. Nun äußert sich Prinz William (38) zum Gesundheitszustand seines Großvaters. Während eines Besuchs in einem Impfzentrum in Norfolk am Montag bestätigte er Medienberichten zufolge, es ginge ihm "okay" und die Ärzte "beobachten ihn".

Prinz Philip, der im Juni seinen 100. Geburtstag feiert, hat gerade seine sechste Nacht in einem Londoner Krankenhaus verbracht, seit er aus "Vorsichtsmaßnahmen" eingeliefert wurde. Sein Arzt hatte ihm dazu geraten, nachdem er sich "unwohl" gefühlt hatte.

Prinz Charles besuchte seinen Vater am Wochenende

Am Samstagnachmittag (20. Februar) erhielt Prinz Philip erstmals Besuch eines Familienmitglieds: Sein Sohn Prinz Charles (72) reiste aus seinem 160 Kilometer entfernten Landsitz Highgrove in Gloucestershire an. Rund eine halbe Stunde soll der Royal mit seinem Vater verbracht haben, ehe er wieder die Heimreise antrat. Die britische "Daily Mail" veröffentlichte Bilder, die Prinz Charles bei der Ankunft an der privaten Einrichtung zeigen. Es wirkt, als seien die Augen des 72-Jährigen mit Tränen gefüllt.