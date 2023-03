Prinz William ist überraschend nach Polen gereist, um nahe der ukrainischen Grenze britische Truppen zu besuchen.

Prinz William (40) ist am heutigen Donnerstag nach Polen gereist, um britische und polnische Soldaten zu treffen. Wie die "BBC" berichtet, war der Besuch in Rzeszów nahe der ukrainischen Grenze aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Mittlerweile ist der britische Thronfolger jedoch wieder abgereist und sicher in der Hauptstadt Warschau eingetroffen. Britischen Soldaten vor Ort erklärte William: "Danke für alles, was ihr hier macht".

William: "Verteidigung der Freiheit sehr bedeutsam"

Prinz William wird sich für zwei Tage in Polen aufhalten. Bei seiner Ankunft in Warschau sagte er an das polnische Volk gewandt: "Unsere Nationen verbindet ein starkes Band. Durch unsere Zusammenarbeit zur Unterstützung des ukrainischen Volkes und ihrer Freiheit, welche auch unsere und ihre Freiheit ist, wird dieses Band noch weiter gestärkt".

Die Stadt Rzeszów, in der William Truppen besuchte, liegt eine Fahrstunde von der ukrainischen Grenze entfernt. Britische, US-amerikanische und polnische Soldaten sichern von der dortigen Militärbasis aus den polnischen Luftraum und unterstützen die Ukraine.

Williams zweitägiger Polen-Besuch findet auf Bitte der britischen Regierung statt. Am morgigen Donnerstag wird der Thronfolger in Warschau den polnischen Präsidenten Andrzej Duda (50) treffen. Daneben besucht William ein Zentrum für ukrainische Flüchtlinge.