Prinz William geht im Central Park joggen In New York bemerkt niemand den Royal

Prinz William (41) hat sich in New York unters Volk gemischt - und das offenbar völlig unerkannt. Der britische Thronfolger war im Central Park joggen. Der Royal ist derzeit für eine Veranstaltung im Rahmen seines Earthshot-Preises in New York City. Dort erklärte er laut "New York Post" zu seiner Sporteinheit: "Ich habe beschlossen, mich beim Frühsport den Horden der New Yorker anzuschließen." Der Sohn von König Charles III. (74) fügte demnach hinzu: "Es war wunderbar, an einem sonnigen Morgen in New York aufzuwachen - nach dem Regen, den wir gestern hatten. Es war wunderschön, heute Morgen etwas frische Luft zu bekommen."

William wurde bei dem hochkarätig besetzten Umweltgipfel im Plaza Hotel vom ehemaligen Bürgermeister der Stadt, Michael Bloomberg (81), empfangen. Bloomberg soll dabei auch eine aktuelle "Gallup"-Umfrage erwähnt haben, bei der offenbar herauskam, dass der britische Thronfolger in Amerika beliebter ist als US-Präsident Joe Biden (80) und der frühere Präsident Donald Trump (77). "Prinz William hat die Nase vorn", sagte Bloomberg der "New York Post" zufolge. "Die Umfrage ergab, dass er von 60 Prozent der Demokraten und 60 Prozent der Republikaner positiv gesehen wird."

Prinz William wird für Earthshot-Preis gefeiert

Bloomberg würdigte Prinz William auch dafür, dass er auf dem Engagement seines Vaters und seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), für den Umweltschutz aufbaue. "Es gab keinen Nobelpreis für die Arbeit an der Rettung des Planeten, also beschloss er, einen zu schaffen", sagte Bloomberg über den von William 2020 ins Leben gerufenen Earthshot-Preis.

Der britische Thronfolger hatte zuvor bereits ein persönliches Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres (74), dem er für die Unterstützung des Earthshot-Preises dankte. Die Auszeichnung soll mögliche Lösungen für Probleme im Bereich des Umweltschutzes unterstützen. Jährlich werden bei einer Verleihung fünf Vorhaben ausgezeichnet, die jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund unterstützt werden.

Bei dem Earthshot-Prize-Innovation-Gipfel in den USA, an dem der Prinz von Wales nun teilgenommen hat, wurden unter anderem die insgesamt 15 Finalistinnen und Finalisten für die diesjährige Preisverleihung bekannt gegeben. Die findet dann am 7. November in Singapur statt. Auch dort wird William persönlich erwartet.