Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind derzeit in Irland unterwegs. Am Dienstag spielten das traditionelle Grün und das berühmte Bier eine Rolle. Während sie in einem umgerechnet etwa 1.830 Euro teuren smaragdgrünen Kleid des trendigen Designers The Vampire's Wife im wahrsten Sinne des Wortes glänzte, genoss er zum Ausklang des ersten Tages ein Guinness in der historischen Brauerei des irischen Stout in Dublin. Den Gastgebern prostete er auf Gälisch "Slainte!" zu.

In dem Touristenmagnet traf das royale Paar zudem eine Reihe von Menschen aus den Bereichen Kunst, Sport, Wirtschaft, Charity - und trat damit in die Fußstapfen seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (93), die die Brauerei ebenfalls schon mal besuchte.

Händeschütteln trotz Coronavirus

Das Paar schüttelte am ersten Tag seiner dreitägigen Irland-Tour Dutzenden Menschen die Hände und dies soll sich trotz der anhaltenden Coronavirus-Sorgen auch nicht ändern. Im Gegenteil, Prinz Harry war sogar zum Scherzen zumute. Laut "Daily Mail" fragte er einen Rettungsassistenten des National Ambulance Service: "Ich wette, alle sagen: 'Ich habe das Coronavirus, ich sterbe', und Sie sagen: 'Nein, Sie haben nur einen Husten'."

Außerdem fragte Prinz William den Mann nach dessen Einschätzung: "Denken Sie, dass es in den Medien ein bisschen übertrieben ist?" Später zog er eine Grimasse des Entsetzens und sagte: "Übrigens, der Herzog und die Herzogin von Cambridge verbreiten das Coronavirus, Entschuldigung."

Der lockere Umgang mit dem Thema rührt offenbar von einer intensiven Auseinandersetzung damit im Vorfeld. Denn wie eine Palast-Quelle dem Blatt sagte, folge das Paar den Ratschlägen des englischen Gesundheitsministeriums und die hätten "Business as usual" empfohlen, also alles wie gewohnt.

Wird der Besuch von Harry und Meghan überschattet?

Die vielbeachtete Irlandreise des Paares könnte aber bald in den Hintergrund rücken. Der Grund: Williams Bruders Prinz Harry (35) und seine Frau, Herzogin Meghan (38), kehren im Laufe dieser Woche von Kanada nach Großbritannien zurück. Am 5. März werden sie an den Endeavour Fund Awards in London teilnehmen, während sich William und Kate noch in Irland aufhalten.