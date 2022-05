Prinz William und Herzogin Kate sollen das Adelaide Cottage in Windsor ins Auge gefasst haben. Es liegt ganz nahe der Queen.

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sollen auf der Suche nach einem neuen Wohnsitz einen aktuellen Favoriten haben. Laut der britischen Zeitung "The Sun" steht das Adelaide Cottage in Windsor hoch im Kurs. Das Anwesen liegt laut der britischen Zeitung nahe Windsor Castle. Die Residenz von Queen Elizabeth II. (96) könne man von dort aus zu Fuß in zehn Minuten erreichen.

Das 1831 erbaute Adelaide Cottage wurde erst kürzlich renoviert. In den letzten 60 Jahren diente es als Residenz für verdiente Mitarbeiter und Freunde des Königshauses.

Entscheidung gegen Frogmore Cottage?

Frogmore Cottage, das auf dem Gelände von Schloss Windsor liegt, soll auch in der engeren Wahl gestanden haben. Doch das Anwesen soll laut "The Sun" nur schwer in ein Haus für eine Familie umzubauen sein.

Laut Insider wollen William und Kate im Sommer nach Windsor ziehen, in die Nähe von Williams Großmutter, der Queen. Dort sollen die drei Kinder George (8), Charlotte (7) und Louis (4) gemeinsam in eine Schule kommen. Bisher pendeln die Cambridges zwischen der Innenstadt von London und ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk.