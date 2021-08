Steht bei Prinz William und Herzogin Kate ein Umzug nach Windsor an? Medienberichten zufolge zieht es das Paar in die Nähe der Queen.

Planen Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) schon bald einen Umzug nach Windsor, um in der Nähe der Queen (95) zu sein? Das berichtet jetzt die "Mail on Sunday" unter Berufung auf einen Insider. Demnach soll sich das royale Paar nach einer Immobilie in der Gegend umgesehen haben, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass die beiden bald höhere Positionen im britischen Königshaus einnehmen.

Laut Bericht spielt für William und Kate dabei natürlich auch das Wohl ihrer drei gemeinsamen Kinder George (8), Charlotte (6) und Louis (3) eine wichtige Rolle. Das Paar soll vorübergehend das Landhaus Fort Belvedere ins Auge gefasst haben, in dem der Onkel der Queen, König Edward VIII. (1894-1972), 1936 seine Abdankungspapiere unterzeichnet hatte. Das Anwesen ist in Besitz der Crown Estate und an die Familie Weston verpachtet, die eine enge Freundschaft zu den Royals pflegt. Der Quelle zufolge sei Fort Belvedere jedoch nicht mehr im Rennen.

Änderung in der Thronfolge?

Mit einem Umzug nach Windsor wären die Cambridges nicht nur in der Nähe von Queen Elizabeth II., sondern auch von Kates Eltern. Zudem besteht eine gute Anbindung nach London zu Williams und Kates Büro im Kensington Palast. Ob die wohnliche Veränderung im Zusammenhang mit einem Umbruch in der Thronfolge steht, ist zwar unklar, könnte aber das bisher bedeutendste Zeichen dafür sein. Seit Monaten wird spekuliert, ob Prinz Charles (72), erster Nachfolger der Königin, die Krone direkt an seinen Sohn William übergeben wird.