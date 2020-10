Herzogin Kate und Prinz William haben offensichtlich Spaß am Backen gefunden.

Bewohner eines Pflegeheimes in Norfolk duften sich über besonderes Gebäck freuen. Prinz William und Herzogin Kate versüßten ihnen den Tag.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) haben ihr Talent in der Backstube einmal mehr unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2), produzierten sie für die Bewohner eines Pflegeheims in der Nähe ihres Landsitzes Anmer Hall in Norfolk "köstlichen Mohnkuchen". Bilder der mit Mohnblüten verzierten Cupcakes veröffentlichte die Wohltätigkeitsorganisation Royal British Legion bei Twitter.

Obwohl der Herzog und die Herzogin von Cambridge bekanntlich gern mit ihren Kindern in der Küche werkeln, verbirgt sich hinter ihrer Backaktion ein wichtiger Anlass. Bevor am 11. November der Remembrance Day begangen wird, der nationale Gedenktag, um die Gefallenen der Streitkräfte zu würdigen, startet die britische Kriegsveteranen-Organisation jedes Jahr den sogenannten "Poppy Appeal" (dt. "Mohnblumen-Appell"). Dabei handelt es sich um eine große Spendenaktion. Prinz William und Herzogin Kate unterstützen diese.