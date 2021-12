Prinz William und Herzogin Kate haben am Mittwoch ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey veranstaltet - inklusive besonderen Looks.

Weihnachtsstimmung bei Prinz William (39) und Herzogin Kate (39): Das royale Paar hat am Mittwochabend den Weihnachtsgottesdienst "Together At Christmas" in der Westminster Abbey veranstaltet. Zahlreiche Bilder zeigen die beiden strahlend und in weihnachtlichen Outfits vor der festlich dekorierten Location. Dort plauderten sie unter anderem mit den Chorsängern und streichelten zwei Rentiere.

Kate zog mit ihrem roten Midikleid samt großer Schleife am Kragen alle Blicke auf sich. Dazu trug sie ein paar Wildlederpumps und eine Clutch - ebenfalls im weihnachtlichen Rot. Ein Highlight waren außerdem ihre silbernen Hängeohrringe, die einst Queen Mom (1900-2002) gehört haben und ihr für den heutigen Anlass von Queen Elizabeth II. (95) geliehen worden sind. Prinz William hielt es mit einem schwarzen Anzug klassisch schick, setzte aber mit einer zu Kates Outfit passenden roten Krawatte einen farblichen Akzent.

Die ganze Familie ist erschienen

Bei dem von Herzogin Kate ausgerichteten Event waren auch Schwester Pippa (38), Bruder James (34) sowie ihre Eltern Carole und Michael Middleton anwesend. Auch Prinzessin Beatrice (33) und Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi (38) sowie Prinzessin Eugenie (31) ließen sich den weihnachtlichen Familienabend nicht entgehen.

Weihnachtsklassiker wie "O Holy Night" oder "Have Yourself A Merry Little Christmas" wurden unter anderem von Stars wie Ellie Goulding (34) und Leona Lewis (36) zum Besten gegeben, die gemeinsam mit dem Chor auftreten sind.