Prinz Harry kommt zur Krönung von König Charles III., es wird aber wohl kein freudiges Wiedersehen mit seinem Bruder William geben.

Prinz Harry (38) reist zur Krönung von König Charles III. (74) und dessen Ehefrau, Queen Camilla (75), nach London. Im Rahmen der Feierlichkeiten am 6. Mai wird es jedoch womöglich keine Aussprache zwischen Harry und seinem Bruder, Prinz William (40), geben.

Klärendes Gespräch ausgeschlossen?

Die Beziehung der Brüder gilt schon seit längerer Zeit als unterkühlt. "Die Dinge sind angespannt", habe nun auch ein Palast-Insider dem US-Magazin "People" erzählt. In Vorbereitung auf die Krönung von Charles hätten bisher keinerlei Gespräche zwischen den beiden stattgefunden. Eine anonyme Quelle habe erklärt: "Ich denke nicht, dass die Krönung und ein großes Gespräch verschmolzen werden können."

Kürzlich hatte der Palast bestätigt, dass Harry an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen wird, seine Ehefrau und Kinder aber nicht mit nach Großbritannien fliegen werden. Herzogin Meghan (41), seine Tochter Lilibet (1) und sein Sohn Archie (3), der am Tag der Krönungszeremonie den vierten Geburtstag feiert, bleiben stattdessen in den USA. Das Paar wohnt dort seit 2020 mit seinen Kindern.

Schon zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass es im Rahmen der Krönung ihres Vaters wohl keine Versöhnung zwischen William und Harry geben wird. Seit ihrem Umzug nach Kalifornien haben Meghan und Harry in mehreren Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in "Reserve", der Autobiografie des Prinzen, die Königsfamilie vielfach kritisiert - und das teils scharf. Insbesondere zwischen Harry und William scheint seither eine große Distanz zu herrschen.